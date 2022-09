Rouen. Un jeune homme se noie en tentant de récupérer un ballon dans la Seine

Un drame s'est produit à Rouen, à la mi-journée de dimanche 4 septembre, alors que deux jeunes ont voulu récupérer un ballon qui était tombé dans la Seine, sous le pont Guillaume-le-Conquérant.

Les deux jeunes avaient plongé et les pompiers ont été appelés sur place. Ils ont repêché le premier, âgé de 20 ans, qui a été remonté sur le quai et transporté choqué au CHU, mais son état ne fait l'objet d'aucune inquiétude. En revanche, après les recherches du second jeune par les pompiers spécialisés en secours en milieu aquatique, celui-ci, âgé de 19 ans, a été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire. Les sapeurs-pompiers et le SMUR et ont tenté de le ranimer, mais en vain, il a finalement été déclaré décédé par le médecin.