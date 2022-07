Manche. Un homme perd la vie dans un accident de plongée

Un terrible drame s'est produit samedi 23 juillet à 16 h 10 lors d'une sortie en plongée au large de Tourlaville. Un accident s'est produit et un homme de 49 ans a perdu la vie. Il a été ramené sur la plage de Collignon par l'embarcation du club. Un homme de 45 ans, binôme de plongée, a lui été transporté blessé léger à l'hôpital de Cherbourg. Les sapeurs-pompiers, engagés par le CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Jobourg ont pris en charge les deux victimes et les neuf autres plongeurs présents dans l'embarcation au moment des faits. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte par le Samu pour les neuf autres personnes au moment du drame.

Onze sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.