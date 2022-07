Près de Granville. Un baigneur retrouvé inanimé décède dans la Manche

En début d'après-midi, ce samedi 16 juillet, le poste de surveillance de Bricqueville-sur-Mer près de Granville donne l'alerte de la disparition inquiétante d'un baigneur. Un important dispositif de secours est déployé pour le secourir. Plusieurs bateaux de secours tels que la vedette SNS 444 Roquereuil de la station SNSM de Saint-Martin-de-Bréhal et le semi-rigide Croix du Sud de la station SNSM de Hauteville-sur-Mer ainsi que l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile sont engagés pour effectuer des recherches. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes du service d'incendie et de secours de la Manche est également mobilisé pour l'opération. "La vedette SNS 444 retrouve le baigneur inanimé et le récupère à son bord avant de le déposer sur la plage. L'équipe médicale préalablement déposée sur place par l'hélicoptère Dragon 50 le prend en charge, en coopération avec l'équipe du VSAV 50", indique la préfecture maritime de la Manche. En dépit des moyens mis en œuvre, le baigneur n'a pu être réanimé et a été déclaré décédé par l'équipe médicale.