Après le Théâtre des deux rives, c’est au tour de l’Opéra de Haute Normandie de proposer une pièce, en l’occurence un opéra, de Benjamin Britten. Cette fois-ci le Britannique le plus doué de sa génération a composé un nouveau chef d’œuvre en s’inspirant d’un ouvrage écrit par Henry James.

Lorsqu’une nouvelle d’exception rencontre un compositeur talentueux, cela crée une alchimie, qui a pour nom “The turn of the crew”. Cet opéra fut, à sa sortie, un succès salué par des auteurs de référence tels que Oscar Wilde et Todorov. Il a également été célébré par des critiques élogieuses en 1954, lors de sa première représentation. Au fil des notes et des mouvements, l’opéra retrace pour le public les angoisses d’une gouvernante, livrée à elle-même avec la garde de deux enfants, dans un manoir anglais. Mais deux anciens domestiques, morts dans des conditions mystérieuses, reviennent hanter les lieux et exercent une influence néfaste sur les deux jeunes enfants.



Pratique. The turn of the screw (le tour d’écrou), Théâtre des Arts de Rouen, mercredi 5 octobre, 20h ; vendredi 7 octobre, 20h ; dimanche 9 octobre 16h. Réservations au 0810 811 116.