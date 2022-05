Sécurité routière. Plus de 300 infractions dans la Manche, dont un grand excès de vitesse

Le bilan des contrôles routiers du week-end des samedi 14 et dimanche 15 mai dans la Manche n'est, une nouvelle fois, pas positif.

Durant ces deux jours, 323 infractions au Code de la route ont été relevées par les forces de l'ordre, dont cinq excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la limite autorisée. Au total, douze permis de conduire ont été retirés et 30 véhicules immobilisés. Une conductrice a notamment été contrôlée par le peloton de Valognes à 177 km/h pour 110 km/h autorisé avec, en plus, un défaut d'assurance.

Depuis le début de l'année, 11 personnes ont été tuées et 181 blessées lors de 146 accidents corporels sur les routes du département.

La trajectoire du nombre de morts et de blessés sur la route suit celle de 2019 qui avait été une année dramatique en termes de sécurité routière selon la préfecture.