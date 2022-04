Saint-James. Pour l'Ukraine, elle réunit plus de 100 artistes internationaux dans une exposition

Siobhan Leray, peintre dans le sud-Manche, à Saint-James, voulait agir pour aider le peuple ukrainien frappé par la guerre livrée par la Russie. Artiste, elle a tout de suite pensé à la peinture comme moyen d'y parvenir. Sauf que, pour elle, vendre une seule toile représente "une goutte d'eau". Pour la faire fructifier, elle a donc décidé de demander à ses amis artistes du territoire de participer à une exposition et une vente aux enchères. Une dizaine a accepté.

Mobilisés sur internet

Très impliquée dans les groupes d'artistes sur Facebook, elle a proposé cette idée à ses amis dans le monde entier. Et ça a tout de suite pris. Des œuvres d'artistes américains, néo-zélandais, britanniques, hollandais, sur le thème du tournesol, l'emblème de l'Ukraine, sont à admirer et, pourquoi pas, acheter, à la mairie de Saint-James jusqu'au 28 avril. Il y a de la peinture, des sculptures, des collages, des photos… "Il ne s'agit pas de donner une œuvre invendue, mais bien d'offrir de son temps et de son cœur", explique Siobhan Leray, pour qui offrir une œuvre sur un thème si dur est émotionnellement fort. Une artiste russe habitant aux Etats-Unis a aussi participé à cette exposition. En tout, ce sont quatre salles de la mairie qui sont occupées par cette exposition.

Il n'y a pas que l'exposition de prévue par Siobhan Leray. Une famille ukrainienne réfugiée dans le sud-Manche viendra témoigner plusieurs soirs. Elle parlera de la culture ukrainienne, le mardi 12 avril, le vendredi 22 avril et le jeudi 28 avril. Lors de ces soirées, des concerts nocturnes seront organisés à partir de 18 h. Les concerts sont gratuits et donnés dans le parc derrière l'hôtel de Ville. Les spectateurs seront invités à faire un don au chapeau. L'artiste Jay fera un solo acoustique. Le 22 avril, le graffeur Promtéus Art Concept réalisera une fresque en peinture en direct. Côté musique, ce sera le duo rock/stoner Black Boys on Moped, Mosi, Drunken Hogs et IAN qui assureront l'animation musicale. Il y aura aussi de la restauration et une buvette sur place, dont les bénéfices iront, là encore, au peuple ukrainien. Le 28 avril, c'est la vente aux enchères qui commence. Elle sera dirigée par Maître Florence Rois, commissaire-priseur à Saint-Pair-sur-Mer. L'intégralité des dons et des recettes seront versées à la Croix-Rouge en soutien au peuple ukrainien.

A la mairie, 21 rue de la Libération à Saint-James. Du lundi au samedi de 10 h 30 à 18 h et le dimanche de 14 h 30 à 17 h.