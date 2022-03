Bonne table près de Rouen. Le Grand bistrot, rendez-vous familial à Barentin

Le grand restaurant se trouve au bout de la zone commerciale de Barentin, côté Rouen, au bord de la D 6015. À l'intérieur, de grands espaces et une décoration qui évoque la culture du bistrot et de la brasserie traditionnelle française, avec les sets de table qui reprennent les motifs des nappes à carreaux. "On a voulu un restaurant familial avec des prix qui restent bas pour venir manger avec la famille et les amis sur de grandes tables", explique Elena Cattet, la gérante qui a racheté le restaurant avec son mari, David, en juin 2020. Les lieux peuvent accueillir jusqu'à 140 personnes en un service, parfois 400 sur toute la journée du samedi.

Un large choix, de la pizza à la grillade

"Tout est cuisiné sur place", assure la gérante, bien que la carte propose beaucoup de choix, de la pizza à la grillade en passant par la crêpe. "Les pâtes sont faites maison, tout comme les frites fraîches." Les pommes de terre sont achetées chaque semaine à un producteur de Barentin.

Lors de mon passage, je choisis une formule du jour qui propose différentes entrées. J'opte pour la salade normande, très copieuse avec son petit camembert pané et ses lardons. Un bémol peut-être sur les quartiers de tomate, pas vraiment de saison... Le plat du jour est constamment renouvelé et annoncé sur la page Facebook du restaurant. Lors de mon passage, un grand classique : steak de hampe avec ses frites et sa sauce au poivre. La cuisson, saignante dans mon cas, est maîtrisée et la sauce, bien qu'un peu liquide, relève agréablement l'ensemble. Le point fort : les frites fraîches, généreusement servies, qui séduiront les amateurs. Les classiques des desserts de nos brasseries sont proposés mais me voilà déjà repu. Pour ma formule, avec un ice tea, la note reste maîtrisée à 16,20 €. À ce rapport qualité/prix sur la zone commerciale, l'adresse vaut le détour avant ou après une après-midi shopping.

Steak de hampe et sa sauce au poivre.