Bagnoles-de-l'Orne. Après deux années de Covid-19,les cures thermales redémarrent !

Samedi 5 février marque le début d'une nouvelle saison thermale à Bagnoles-de-l'Orne-Normandie.

Après deux années très perturbées par les contraintes de fermeture liées à la Covid-19, le nouveau directeur de B'O Resort, Bruno Tola, espère renouer avec un fonctionnement "normal", tant pour les cures médicales (phlébologie et rhumatismes) qui durent une ou trois semaines, que pour les week-ends de bien-être au spa.

Durant l'hiver, deux mois d'entretien technique ont été nécessaires. Depuis quelques jours, une quinzaine d'entreprises, notamment de nettoyage, sont à l'œuvre. "Tout est presque prêt", confirme Bruno Tola, qui est confiant.

13 000 curistes accueillis

En 2019, avant les deux années perturbées par la Covid-19, l'établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne avait accueilli treize mille curistes. Les cent soixante hébergements pour les séjours bien-être avaient été remplis à 60 %. Des chiffres vers lesquels le nouveau directeur espère tendre à nouveau. "Il y a quelques années, il y a eu dans le thermalisme une stagnation, mais depuis quelque temps, se faire du bien reprend du sens et il y a une progression de la fréquentation", explique le directeur. "Quant au bien-être, c'est essentiellement une clientèle francilienne, qui vient faire du VTT en forêt d'Andaine, que l'on héberge dans notre résidence et qui fait quelques soins chez nous. Mais ce sont aussi des séminaires, des mises au vert d'équipes sportives." En pleine saison, quelque trois cents salariés et prestataires travaillent sur le site. Le directeur note "quelques tensions de recrutement, notamment pour le service dans la restauration". Mais "les bâtiments sont là, les équipes sont là, je n'ai plus qu'à coordonner", sourit-il dans son rôle de chef d'orchestre.

Ecoutez ici Bruno Tola: Impossible de lire le son.

Le premier resort thermal en France

"France Thermes est le leader des resorts thermaux en France", constate le directeur, autrement dit des ensembles touristiques, thermaux, avec hébergement et prestations. Et "Bagnoles-de-l'Orne a été le tout premier avec la création d'une résidence de tourisme 4 étoiles, avec de l'aqua-ludique, avec un spa premium. Le tout constitue un ensemble assez unique, et qui marche très très bien." Parmi les nouveautés de 2022 à Bagnoles, Bruno Tola détaille "Aquapress", des compresses imbibées d'eau thermale utilisées en phlébologie, et "Poméol", une gamme de soins bien-être à base de pomme, créée il y a trois ans, "mais qui avec la Covid, n'a jamais réellement pu être développée".