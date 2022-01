Open d'Australie: Cornet et Paire à la fête

Sur les 18 Français engagés dans le Majeur australien (10 dans le tableau masculin et 8 dans le féminin), il n'en reste que quatre au 3e tour: Gaël Monfils et Adrian Mannarino qui s'étaient qualifiés mercredi, et donc Benoît Paire, ainsi qu'Alizé Cornet.

. Ca passe: Cornet et Paire

"Dans deux jours, c'est mon anniversaire alors c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire", s'est félicitée la 61e mondiale qui fêtera ses 32 ans samedi, après avoir battu Muguruza 6-3, 6-3.

Ce jour-là, elle affrontera la Slovène Tamara Zidansek (29e) pour une place en 8es de finale.

Mais elle ne le savait pas encore en quittant victorieuse la Rod Laver Arena jeudi.

"Je ne sais pas contre qui je joue parce que quand j'ai vu le tableau avec Garbine au 2e tour, je me suis dit +attendons de voir...+", a-t-elle confié.

La Française n'a pas eu la moindre balle de break à sauver, alors que Muguruza a été sous pression quasiment sur chacun de ses jeux de service.

Cornet restait sur trois éliminations consécutives au 2e tour à Melbourne où elle avait atteint les 8es de finale en 2009.

La Française participe à son 60e tournoi du Grand Chelem consécutif. Elle n'a encore jamais atteint les quarts.

Benoît Paire (56e) s'est qualifié en battant le Bugare Grigor Dimitrov (28e) 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), et affrontera Stefanos Tsitsipas au prochain tour.

Calme et serein pendant tout le match, devant un public bruyant et partagé entre les deux joueurs, le Français de 32 ans a exulté après avoir salué son adversaire.

"Je suis content qu'on remarque que j'ai fait un gros match mentalement", a-t-il avoué, ravi du moment passé sur le court contre un adversaire valeureux et devant un public très présent.

"C'est pour ça que le tennis est beau. Quand les gens vibrent avec nous, quand on a de la pression, du stress, quand on est content, puis qu'on perd le troisième set 7-6 et qu'on se dit +oh non, ça repart pour un set+ et qu'on voit l'autre en pleine forme, les supporters bulgares qui sautent dans tous les sens...", a-t-il raconté.

. Ca casse: Gasquet et Rinderknech

Richard Gasquet a abandonné en plein match face au Néerlandais Botic van de Zandschulp (57e), alors qu'il était mené 4-6, 6-0, 4-0.

Arthur Rinderknech n'a même pas pu tenter sa chance: il a déclaré forfait avant d'affronter Daniel Evans (24e) en raison d'une blessure au poignet.