Bonne table à Rouen. L'Oritano met le cap sur la Méditerranée

Le nom reste mais le concept, lui, a changé. Sur la place de la Pucelle à Rouen, l'Oritano connaît une nouvelle histoire avec une cuisine ouverte sur la Méditerranée et une belle carte de cocktails. C'est Céline Vatinel qui est la nouvelle responsable des lieux. Une histoire familiale, puisqu'elle a découvert la restauration l'été dernier, grâce à son beau-frère, Omar Abodib, propriétaire notamment du Donjon à Étretat. "Il y a la confiance apportée par la famille qui m'a donné l'opportunité de prendre la responsabilité de L'Oritano, explique Céline Vatinel. J'ai surtout découvert la famille de la restauration, avec un environnement de travail très différent de ce que j'ai connu, mais que j'ai apprécié tout de suite."

Partage et convivialité

Depuis deux mois, elle s'épanouit dans ses nouvelles responsabilités avec de nombreux projets en tête pour faire découvrir au plus grand nombre de Rouennais la nouvelle carte de L'Oritano. "Nous sommes sur le partage avec un large choix d'entrées, que l'on peut notamment déguster à plusieurs comme le houmous ou le tataki de bœuf", présente-t-elle. La carte propose aussi des plats "en favorisant les circuits courts et les produits locaux dès que c'est possible", poursuit Céline Vatinel. La formule du jour avec plat et dessert est à 19 euros, le plat du jour est à 14 euros.

La convivialité se retrouve dans la salle, avec une décoration qui a été refaite avec des couleurs chaleureuses et des matériaux authentiques : "Ce qui surprend, ce sont toutes les lampes au plafond qui sont réalisées par des créateurs du Liban", sourit-elle. Une vingtaine de places assises sont disponibles en intérieur et le double à l'extérieur lorsque les beaux jours reviendront. "Nous sommes là pour partager un bon moment, dès l'entrée dans le restaurant jusque dans l'assiette", ajoute Céline Vatinel.

Pratique. 8, place de la Pucelle à Rouen. Ouvert du mardi au samedi, de 11 h 30 à 15 heures et de 18 h 30 à 22 heures (23 heures du jeudi au samedi). Tel. 09 86 15 26 90