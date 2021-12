Manche. Menace de mort contre le député Bertrand Sorre qui va déposer plainte

Le député LREM de la Manche Bertrand Sorre a reçu ce jeudi 2 décembre sur sa boîte mail professionnelle une menace de mort de la part d'un interlocuteur anonyme qui écrivait "j'ai envie de te tuer pour ta dictature. Suicide-toi ou je vais m'en occuper".

C'est la première fois que le parlementaire du sud-Manche reçoit ce type de menace. Bertrand Sorre va porter plainte au commissariat de Granville et a fait remonter l'information à la cellule de signalement de l'Assemblée Nationale, un message "qui ne me décourage aucunement de poursuivre l'action publique pour laquelle je me suis engagé", écrit le député sur son compte Facebook.