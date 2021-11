Basket (LF2). Mondeville corrige Calais et fait le break

Il fallait se méfier du piège Calaisien (qui a battu l'USOM en coupe) après avoir géré le déplacement à Toulouse. Mais après une première mi-temps sur courant alternatif, le rouleau compresseur Normand a purement et simplement broyé son adversaire (94-56).

Le match

Les Calvadosiennes ont démarré pied au plancher, sous l'impulsion de Louise Bussière (20-8, 7'), avant que les visiteuses ne limitent l'écart (26-15, 10'). Mais petit à petit, ces dernières se sont rapprochées, notamment grâce à la meneuse Gorjeu (30-24, 15'). Mondeville a eu la possibilité de reprendre ses aises avant la pause, mais n'a pas saisi l'opportunité (41-35, 20').

Pourtant c'est après la pause que les locales ont mis les barbelés, et sanctionné Calais, d'abord par Gueye et Ousfar (51-40, 25'), puis par Bean Dowdell (64-43, 30'). Les Lionnes auraient pu en subir le contrecoup. Il n'en a rien été, bien au contraire. Lanfant et Dinga Mbomi ont assommé les têtes adverses (83-45, 35'), avant une fin de match offensive de part et d'autre (94-56, 40').

Le Top : Une efficacité offensive inhabituelle

Le jeu de l'USOM est surtout basé sur ses qualités défensives, comme en témoigne son 6e match consécutif à moins de 60 points encaissés. Mais à cette défense s'est ajoutée une performance offensive remarquable, en marquant un nombre de points comme rarement les Lionnes ont réussi à le faire ces dernières années.

La stat' : 136 - 41

Les évaluations finales des deux équipes démontrent la large domination mondevillaise et la forte impression collective rendue, même si la plus grande partie de la différence s'est faite après la pause.

La fiche

Mondeville - Calais : 94-56 (26-15, 15-20, 23-8, 30-13). 1 523 spectateurs.

Mondeville : Départ : Ousfar 7, Gueye 16, Bouzenna 2, Bussiere 15, Dinga Mbomi 10. Banc : Basque 8, Dutat 2, Lanfant 7, Dowdell 20, Gomis 7. Entraineur : Romain L'Hermitte.

Calais : Départ : Stervinou 14, Parisi 2, Thomas 18, Diouf 4, Devillers 7. Banc : Gorjeu 9, Vielotte 2, Sequeira. Non entrées en jeu : Kongo, Montabord. Entraineur : Kevin Brohan.

Prochain rendez-vous

Les Lionnes essaieront de remporter un 8e match de suite à Reims, actuellement 5e, le vendredi 10 décembre à 20h.