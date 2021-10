Calvados. Les prochains concerts à venir dans les salles caennaises

Ce mois d'octobre annonce le retour officiel des concerts au Zénith de Caen. Après des mois d'attente, des artistes tels que Kendji Girac, Vitaa & Slimane ou encore Laure Laune montent à nouveau sur la scène, face au grand public.

Vitaa & Slimane en duo pour VersuS

Le Zénith de Caen accueillera vendredi 8 octobre le duo Vitaa & Slimane. Si les deux artistes se sont réunis autour d'un projet commun : VersuS, ils s'apprêtent à l'interpréter sur la scène caennaise. Dans leur album duo, Vitaa & Slimane proposent des chansons déjà devenues populaires telles que Avant toi, Ça va, ça vient, ou encore Je te donne. Si la chanteuse Vitaa devient célèbre en 2006 grâce à sa collaboration avec la rapeuse Diam's, Slimane, lui, connaît le grand public grâce à sa victoire dans l'émission TV The Voice : la plus belle voix en 2016. Andalouse, Color Gitano, Me Quemo… Les tubes de Kendji Girac sont devenus aujourd'hui incontournables. L'artiste se produira sur la scène du Zénith de Caen vendredi 15 octobre à 20 heures. Il présentera son dernier album Mi vida. Au sein de ses chansons, le guitariste démontre avec fierté ses origines gitanes, dans une ambiance festive. Issu de la troisième saison de l'émission TV The Voice : la plus belle voix, Kendji Girac a aujourd'hui tracé une jolie carrière avec quatre albums, dont un live.

De la musique et aussi un peu d'humour

L'humoriste, comédienne, danseuse et chanteuse belge Laura Laune jouera sur la scène du Zénith de Caen, dimanche 3 octobre à 17 heures. Spécialiste de l'humour noir, Laura Laune est notamment connue en France pour avoir remporté la douzième saison de l'émission TV La France a un incroyable talent il y a quatre ans, en 2017.

Du Zénith de Caen, en passant par le Cargö ou encore le Big Band Café, la scène caennaise est riche de concerts. Au Cargö, c'est la chanteuse Yseult qui montera sur scène vendredi 1er octobre. Célèbre pour ses titres Corps ou encore Indélébiles, elle s'associe aussi durant sa carrière avec d'autres artistes tels que Eddy de Pretto. Ensemble, ils sortent deux musiques : Kiss et Pause.

La tournée John's session

Jeudi 30 septembre, c'est le retour de la John's session, au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Cette année, pas de tremplin ni de compétition, mais une tournée dans six salles de la région avec les vainqueurs de la John's Session et les groupes normands qui devaient monter sur les scènes de Beauregard 2020. Chacun pourra profiter d'artistes comme N U I T, We Hate You Please Die et Jahen Oarsman. Cette tournée sera aussi l'occasion de faire découvrir les coulisses et les questionnements du secteur du spectacle vivant par le biais d'expositions, de tables rondes et d'animations.

Pratique. Programme complet à retrouver sur les sites : zenith-caen.fr, lecargo.fr ou bigbandcafe.com. Pass sanitaire obligatoire pour participer.