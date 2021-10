Le Havre. Marie Ménage, couteau suisse du Tetris

Après six mois de fermeture forcée, les équipes du Tetris, la salle de musiques actuelles du Havre, ont pu rebrancher les micros. "On revit enfin", sourit Marie Ménage, la régisseuse générale. Bientôt, viendront les retrouvailles avec le public du festival Ouest Park, programmé du mercredi 20 au dimanche 24 octobre. Pour elle, cela signifie une trentaine de fiches techniques à étudier.

Technique et logistique

"Je fais le lien entre la salle, les boîtes de production et les régisseurs des artistes", éclaire Marie Ménage, qui exerce ce métier depuis 2012 au Tetris. Charge à elle d'exaucer - ou de négocier - les besoins des groupes, chanteurs et de leurs techniciens, en matière de décor, de lumière, de son, de sécurité. Avec parfois des demandes plus insolites, comme ce groupe anglais qui réclamait à tout prix des crash barrières entre le public et la scène… pour contenir un groupe de fans britanniques un poil agités. Marie Ménage garde aussi un œil sur la montre et programme l'heure d'arrivée des artistes, le déchargement du matériel, les balances, le repas. Le tout avec une équipe d'intermittents du spectacle à adapter à chaque événement.

"Il ne faut pas douter de soi"

La régisseuse de 42 ans, d'origine rouennaise, a toujours gravité dans le milieu musical et culturel. Adolescente, Nirvana et les Red Hot Chili Peppers dans les oreilles, elle monte un premier groupe avec deux amies. "Nous avions un groupe de copains qui faisaient déjà de la musique. On s'est dit : 'pourquoi pas nous ?' et chacune a appris un instrument." Marie Ménage choisit la basse. "De mes 15 ans à mes 25 ans, j'allais voir quatre à cinq concerts par semaine, dans le grand ouest de la France", se souvient cette fille de commerçants. Rare femme à exercer ce métier dans un milieu très masculin, Marie Ménage s'est orientée vers la technique après une première partie de carrière dans la production de spectacles. Montages de scènes, roadie (machiniste) pour le Zénith, technique sur les festivals des Vieilles Charrues et Art Rock en Bretagne, Chalon dans la rue en Bourgogne, régie plateau au festival Ouest Park… "Quand les techniciens voient que tu bosses bien, tu deviens vite la petite sœur", se remémore Marie Ménage. À l'aube des années 2010, le directeur du futur Tetris du Havre, Franck Testaert, la convainc de candidater au poste de régisseuse générale, pour l'ouverture de la salle. "On a fait un an et demi de concerts hors les murs, suivi tout le chantier, pris en main le bâtiment avec trois jours intenses de concerts… Et c'était parti", se remémore Marie Ménage, qui voudrait aujourd'hui voir davantage de jeunes femmes se lancer sur et derrière la scène. "Quand tu es une fille, tu dois encore plus faire tes preuves. Certaines ont parfois du mal à se libérer du complexe de l'imposteur. L'expérience permet de prendre davantage confiance." Avec Doris Le Mat-Thieulen, du Centre d'expressions musicales, elle est à l'initiative de la Brigade des Havraises Musiciennes (BHaM). Sur ce groupe Facebook, musiciennes débutantes, amatrices ou professionnelles peuvent se fédérer pour monter des projets, organiser des concerts, des conférences. "L'idée est partie du constat que la moitié des élèves en école de musique sont des filles, mais qu'elles ne sont plus que 10 % dans nos studios de répétition", note Marie Ménage. "Il ne faut pas douter de soi. On peut tout faire."