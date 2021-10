Musique. Tom Gregory présente le clip d'un nouveau single : "Footprints"

Tom Gregory s'est fait connaître l'an dernier avec le single Fingertips, qui a cartonné dans le monde entier. Tendance Ouest vous a ensuite fait découvrir Rather Be You. Le candidat malheureux de The Voice UK en 2012 a pu ensuite surfer sur le succès avec son premier album Heaven in a world so cold, sorti il y a tout juste un an.

Le chanteur nous promet un deuxième album d'ici la fin de l'année 2021. Et bonne nouvelle, il devrait y avoir beaucoup de chansons à l'intérieur.

Pour patienter, il nous présente un avant-goût avec Footprints, déjà doté d'un clip.

Vos hits préférés sont à découvrir avec Tendance Ouest. Retrouvez-les sur votre radio, mais aussi dans nos webradios.