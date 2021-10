Bonne table à Caen. Presque les pieds dans le sable à Pokawa

On troque les crêpes pour des Poké. Boulevard Maréchal Leclerc, en plein centre-ville de Caen, le restaurant Pokawa a pris la place de Paye ta crêpe le 3 août dernier. Et ça fonctionne plutôt bien, selon les dires de la responsable Pauline Anne : "On est surpris de l'engouement." Une bonne nouvelle qui va la pousser à élargir les horaires du restaurant franchisé à 22 h 30 sur les soirées de grande affluence (mercredi, vendredi et samedi).

Une framboise sur le gâteau

Il est le quatrième restaurant de ce type à Caen. Les poké sont des plats typiques hawaïens. Ils se composent d'une base de riz vinaigré avec des légumes et fruits coupés en petits dés. "Le riz vinaigré peut être remplacé par du riz noir, du quinoa, des courgettes ou du chou-fleur", précise la gérante. Vient ensuite le choix des ingrédients. Vous pouvez opter pour les recettes prédéfinies ou laisser place à votre créativité. Sucré-salé, 100 % végétarien, à vous de choisir. Le restaurant, lui, propose aussi deux poké signatures dans l'année : un poké été et l'autre hiver, attendu fin septembre. Quelle que soit la saison, vous avez l'impression de voyager en mangeant chez Pokawa. À droite à l'entrée, vous tombez sur le bar en bois qui ressemble à une sorte de paillote. Vous pourrez déguster votre bowl quasiment les pieds dans le sable. Face à la mer, vous pourrez vous rafraîchir d'une citronnade ou d'un thé glacé fait maison ! Chez Pokawa, vous pouvez aussi vous arrêter pour un brunch : tartine avocado saumon avec du guacamole maison. Pour ceux qui préfèrent le sucré, tentez le toast sucré beurre de cacahuète et banane. Vous commandez votre repas à la borne, Pauline Anne et son équipe le préparent. Vous repartirez toujours avec une sucette à la fraise en forme de cœur et une framboise sur le poké bowl. "Pour ceux qui prennent à emporter, on rajoute toujours un petit mot personnalisé !"

Pratique. Pokawa, 21 boulevard Maréchal Leclerc à Caen. Tél. 09 74 32 65 36.