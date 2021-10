Muneville-le-Bingard. Le Rock n'Train vous fait courir au cœur d'une carrière

Les samedi 4 et dimanche 5 septembre, aura lieu la première édition du Rock n'Trail, dans la carrière de Muneville-le-Bingard, située entre Lessay et Coutances, dans la Manche. Le Rock n'Trail est un concept innovant, une course de 24 heures (modèle "dernier homme debout"), une boucle de 7,5 km avec 162 mètres de dénivelé positif à faire toutes les heures dans un lieu unique : la carrière SNEH de Muneville. Le dernier coureur est éliminé à la fin de chaque tour. Pour rendre cette épreuve la plus accessible possible, les organisateurs proposent de courir en solo, en duo ou par équipe de quatre ou six coureurs.

Chacun peut ainsi adapter son défi entre 170 km et une vingtaine de kilomètres.

Le Rock n'Trail est également un week-end festif, avec deux apéros-concerts samedi et dimanche, sur le temps du déjeuner. Le groupe Hold Up sera sur scène pour accompagner l'effort des courageux en course depuis 13 heures le samedi après-midi. L'ensemble du site est ouvert au public et offre aux coureurs et aux spectateurs des points de vues exceptionnels sur la carrière.

Plus de 360 coureurs sont déjà inscrits et les moins sportifs peuvent toujours se rabattre sur une marche caritative. Samedi à 10 heures, sera donné le départ d'une marche de 7 km sur le circuit emprunté par les coureurs.

L'intégralité des bénéfice de cette opération seront reversés à deux associations : 1 pas, 2 pas pour Anaïs et l'Outil en main du Pays de Périers. L'occasion pour les curieux de découvrir un site habituellement fermé au public et de joindre l'utile à l'agréable. Il est encore possible de s'inscrire pour cette épreuve, tout se passe en ligne sur rockntrail.fr.