Caen. Pass sanitaire : un coton-tige dans le nez pour un verre au soleil

Depuis lundi 9 août, le pass sanitaire est demandé dans les bars, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m2 et transports longue distance. Être vacciné ou présenter un test Covid négatif de moins de 72 heures est désormais obligatoire. Au beau milieu de la place Saint Sauveur à Caen, entre les bars et restaurants, une tente blanche a élu domicile depuis le début du mois d'août. C'est un centre de dépistage, monté par la mairie et l'Agence régionale de santé (ARS). "C'était une demande des bars et restaurants des alentours", explique Thomas Hamet, dépisteur. Et depuis les nouvelles mesures, il a remarqué une forte affluence. L'heure de pointe est entre "15 heures et 17 heures". Le test est rapide, le verdict tombe en seulement 15 minutes.

Le constat est simple, les personnes viennent le plus souvent avant de se rendre au restaurant ou au bar. C'est le cas d'Amélie Lescot, qui n'a qu'une dose de vaccin. En vacances à Caen, elle est venue se faire dépister à l'heure du déjeuner : "J'ai envie de visiter, profiter, manger au restaurant… C'est obligatoire."