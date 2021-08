Pays d'Auge. Découvrez l'un des plus anciens château de Normandie

À Mézidon, entre Caen et Lisieux, le château de Crèvecœur-en-Auge est un site médiéval parfaitement préservé. Découvrez dix siècles d'histoire dans l'un des plus vieux châteaux de Normandie. Entouré d'eau, il a conservé son plan d'origine : le manoir d'habitation protégé par un ensemble de fortifications, la chapelle et les bâtiments agricoles à pans de bois regroupés dans la basse-cour. Promenez-vous dans le château à votre rythme et découvrez les différentes expositions présentées dans les bâtiments. Celle sur la reconstitution historique, sur la vie rurale au Moyen Âge ou bien celle sur l'architecture à pan de bois.

Durée, 1 h 30. 6 €. Tél. 02 31 63 02 45.