Près du Havre. Quatre hommes secourus après un accident de plongée

Un accident de plongée s'est produit mardi 29 juin en fin d'après-midi, à Saint-Jouin-Bruneval. Quatre personnes ont effectué une plongée en club de 38 mètres de profondeur pendant 20 minutes. Ils sont remontés sans effectuer leurs paliers de décompression. À l'arrivée des pompiers à la cale du port de plaisance, les victimes étaient déjà sous oxygène.

Deux plongeurs de 57 et 59 ans présentant des symptômes et deux autres de 60 et 69 ans ne présentant pas de symptômes ont été pris en charge par les secours. Ils ont tous été transportés vers l'hôpital Monod du Havre.