Rouen. Sirènes et Tocsin : les catastrophes et les moyens d'y faire face

Cette exposition consacrée aux catastrophes tire profit d'une précieuse somme de documents conservés aux archives à Rouen et qui, pour la plupart, n'avaient pas encore été exploités, tels que coupures de presse, dépliants informatifs pour préparer les populations à un accident nucléaire ou encore des documents liés à l'organisation interne des corps de sapeurs-pompiers. "Afin d'introduire la thématique, il nous a semblé nécessaire de dresser une typologie des risques majeurs en Seine-Maritime, car chaque territoire a sa spécificité", explique Sylvère Dumont, co-commissaire d'exposition. Du XVIIe siècle à nos jours, le département a subi à la fois des catastrophes humaines, sanitaires, climatiques et industrielles et les moyens mis en œuvre pour y faire face n'ont cessé d'évoluer : "La façon d'informer les populations questionne toujours et cette exposition fait particulièrement écho à ce que nous traversons actuellement."

Pratique. Jusqu'au 29 septembre, à la tour des archives à Rouen. Gratuit. archivesdepartementales76.net/