Régionales 2021. La réaction d'Hervé Morin, en tête du premier tour en Normandie

Prime au sortant pour ce premier tour des élections régionales. D'après les estimations d'un sondage Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire, Hervé Morin de la liste de l'union de la droite et du centre a tenu son statut de favori en arrivant en tête (35,1 %) devant le Rassemblement national de Nicolas Bay (20,4 %) et l'union de la gauche et des écologistes de Mélanie Boulanger (18,3 %). "Le Rassemblement national fait environ 15 % de voix de moins que nous, c'est satisfaisant. Mais je retiens surtout que les Normands ont reconnu le boulot que l'on a effectué. On a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On a tenu nos engagements voire plus", a réagi le président sortant.

Écoutez sa première réaction :