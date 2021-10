Orne. À pied, à vélo ou en voiture,revivez le passé de l'industrie du fer

Sillonnez l'Orne à travers son patrimoine industriel avec un circuit découverte des forges et mines de fer. Ce parcours automobile de 34 km regroupe Champsecret (la Forge de Varenne), Saint-Clair-de-Halouze (le carreau de la mine), Le Châtellier (les fours de la Bocagerie), Gué plat (la cité de la mine), La Ferrière-aux-Étangs (la minière) et Dompierre (les fours de la Butte Rouge et la Maison du Fer). Pour les cyclotouristes, Le Fer, une boucle de 30 km, est aussi à découvrir, ainsi que des chemins de randonnées "Circuit du Fer" et "Circuit de la mine", chacun de 8 km. Pour les plus connectés, l'application gratuite sur smartphone "Trésor de Flers" offre la possibilité de découvrir le patrimoine minier de Saint-Clair-de-Halouze sous la forme d'une chasse au trésor. Le but du jeu est de retrouver le matériel du personnage principal, tout en parcourant les mines de fer ; ses outils sont symbolisés par des plaques imprimées cachées sur le site. Photos d'archives et témoignages de mineurs sont utilisés pour décrypter le patrimoine minier.