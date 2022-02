Calvados. Les benjamins des listes électorales se mobilisent contre l'abstention

En dépit de leurs différentes convictions politiques, les benjamins des listes électorales sont unanimes sur l'importance d'aller voter. À quelques jours du premier tour, dans le Calvados, chacun se mobilise pour lutter contre l'abstention. "Les jeunes déménagent souvent et ne pensent pas à s'inscrire sur les listes électorales. Nous allons à leur rencontre pour leur expliquer comment procéder", explique Emma Fourreau, 21 ans et candidate sur la liste de l'union de la gauche. Tristan Dubost, 20 ans, candidat sur la liste union du centre et de la droite, et Florian Mette, 27 ans, sur la liste union du centre, se rendent sur les marchés pour expliquer l'importance des élections régionales. "On détaille le rôle de la Région sur des sujets qui les touchent tels que les lycées, la mobilité ou encore l'écologie. Il faut les écouter", expliquent-ils. Un avis partagé par Eliott Boulais-Rivière, 21 ans, candidat sur l'union de la gauche et des écologistes. Autre moyen de sensibiliser au vote, les réseaux sociaux. "Je poste beaucoup sur Twitter pour inciter à aller voter", ajoute Djessy Lemyre, 18 ans, candidat sur la liste du Rassemblement national.