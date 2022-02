Formule 1. Gasly et Ocon en Azerbaïdjan pour confirmer leur bon début de saison

Le dimanche 6 juin, les pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon auront l'occasion de confirmer leur bon début de saison en Azerbaïdjan, sur le circuit urbain de Bakou, à partir de 14 heures. Avec une sixième place pour le pilote de Bois-Guillaume et une neuvième place pour l'Ebroïcien à Monaco, les deux pilotes multiplient les Top 10 depuis le début de saison.

Des coéquipiers dans l'ombre

Une réussite qui s'affiche au classement des pilotes, où Gasly et Ocon sont respectivement neuvième et dixième. Surtout, les deux parviennent à tenir en respect leurs coéquipiers respectifs malgré des voitures pas toujours évidentes à piloter.

À Monaco, la modeste Alpha Tauri n'a pas empêché Gasly de tenir en respect Lewis Hamilton pendant une grande partie de la course. "On garde Lewis derrière nous pendant 78 tours. Je me fais prendre en sandwich entre un quadruple champion du monde et un septuple champion du monde, donc on ne va pas être déçus d'une performance pareille", réagissait le Bois-Guillaumais, qui a fait le plein de confiance avant d'aborder Bakou.