Gacé. Le sous-préfet veut que l'interdiction des poids lourds soit respectée

Durant le mois de mai, les gendarmes ont verbalisé une cinquantaine de camions à Gacé. Depuis 2006, la traversée de la commune est interdite aux poids lourds, qui n'ont d'autre choix que d'emprunter l'autoroute A 28 pour contourner la ville. Mais force est de constater que beaucoup de camions ne respectent pas cette interdiction et traversent Gacé. Notamment "parce que payer un PV à 90 € une fois de temps en temps leur coûte moins cher que le péage autoroutier", reconnaît le sous-préfet de Mortagne, alors que les gendarmes ne peuvent pas faire de tels contrôles en permanence.

Le sous-préfet a supervisé les opérations.

Face à la population qui se plaint des nuisances et du risque d'accident, jeudi 27 mai, le représentant de l'État a organisé une médiatique opération de contrôle. Et le sous-préfet Julien Miniconi ne compte pas en rester là : il va réunir élus locaux, société d'autoroute et représentant des sociétés de transport pour trouver une solution. Dans l'Orne, outre Gacé, les traversées du Sap et de Mortrée sont également interdites aux poids lourds.