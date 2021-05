Cherbourg-en-Cotentin. Ils préparent la réouverture du cinéma Le Palace

Plus que quelques jours avant de retrouver un vent de liberté. Le mercredi 19 mai, les salles de cinéma pourront rouvrir au public, avec une jauge à 35 % de leur capacité, (puis 65 % à partir du 9 juin). Au cinéma associatif Le Palace, situé à Equeurdreville, jusqu'à 90 spectateurs pourront prendre place dans l'unique salle de projection, contre 260 habituellement. "Pour plus de confort et plus de sécurité, nous allons condamner un rang sur deux. Et pour respecter le couvre-feu [qui sera alors fixé à 21 heures], la dernière séance commencera à 19 heures", détaille son président Michel Rey, qui ne cache pas sa joie d'accueillir à nouveau le public cherbourgeois.

"On a bon espoir d'avoir du monde dès l'ouverture, nous proposons des films à la fois grand public, d'art et essai et jeune public", poursuit-il. Les enfants seront à l'honneur avec des séances dédiées les dimanches matin, à 11 heures, contre une par mois auparavant. Au total, le cinéma proposera 15 films à la réouverture, comme Adieu les Cons d'Albert Dupontel, qui a remporté sept César, le film danois Drunk (césarisé également), Mandibules de Quentin Dupieux, le nouveau film ("très attendu") de Christophe Barratier Envole-moi, mais aussi des films pour enfants comme Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary ou Les Petits contes de la nuit.

Les bénévoles, comme Jean-François Caillot, chargé de programmation, se mobilisent aussi pour organiser à nouveau des ciné-débat. Le premier aura lieu jeudi 27 mai à 19 heures, avec la projection du documentaire Un pays qui se tient sage de David Dufresne, aux côtés d'Amnesty International.