Calvados. L'édition 2021 du festival Cabourg Mon Amour est annulée

"Nous avons le regret de vous annoncer que le festival Cabourg, Mon Amour 2021 ne pourra pas avoir lieu", ont indiqué vendredi 7 mai les organisateurs. Le festival qui devait se dérouler les 25, 26 et 27 juin à Cabourg est annulé au vu de la situation sanitaire, comme celui de 2020. "Les tickets seront remboursés automatiquement, et sans aucune action de la part de leur détenteur, à partir du 7 mai 2021." Le rendez-vous est d'ores et déjà donné les 24, 25 et 26 juin 2022.