Calvados. Un motard en urgence absolue après une collision avec une voiture

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont été appelés pour une intervention mardi 27 avril en fin de journée. Vers 18 h 30, un accident de la circulation impliquant un véhicule léger et une moto, s'est produit au niveau de l'intersection de la route départementale RD83 et RD219, à hauteur de Basly, à une quinzaine de kilomètres au nord de Caen. Un homme de 40 ans, conducteur du deux-roues, en urgence absolue, a été transporté médicalisé par le SMUR vers le CHU de Caen. Le couple à bord de la voiture, âgé de 75 ans, est indemne. Dix sapeurs-pompiers des centres de secours de Courseulles-sur-Mer, Caen Couvrechef et Ifs ont été engagés pour cette intervention. La maire et la gendarmerie étaient sur les lieux.