[Vidéo] Caen. Eliott Pronost et son diabolo, une passion qui ne tient qu'à un fil

Ses baskets Nike, sa polaire Avnier (la marque du rappeur normand Orelsan), sa barbe bien taillée, Eliott Pronost a tout du lycéen classique et branché. Et pourtant, une passion le distingue de tous les autres. Quand il n'est pas sur les bancs de l'école, il est dans les rues de Caen, à jouer au diabolo. "J'ai découvert le diabolo lors d'un cours de cirque en sixième", dit celui qui enchaîne les génocides.

Toujours trois diabolos dans son sac

N'ayez pas peur, "génocide" signifie "figure" dans le milieu des diabolistes. Il les enchaîne à la perfection.

Fils et frère de danseuses, Eliott laisse parler son côté artistique dans ses représentations. Mais avant de proposer ses prouesses sur la place Saint-Sauveur, la rue Froide ou sur la scène du BMX Indoor - son plus beau souvenir -, Eliott a dû acheter son premier diabolo. C'est naturellement vers Le Pion Magique, boutique spécialisée en jeux de société de la rue de Bras qu'il s'est tourné. "J'en avais acheté un pour m'exercer et avoir une bonne note à l'école", sourit Eliott. Un investissement qui valait le coup : il a eu 17. Ce passe-temps est finalement devenu une passion. Après quelques lectures et apprentissages par le biais de tutos et vidéos, celui que l'on surnomme "le diaboliste" a pris les choses en main. Désormais, il ne compte même plus le nombre d'heures à s'exercer dans sa chambre, au plus grand regret de ses parents parfois. "Quand je m'entraîne de bonne heure le matin, ils ne sont pas très contents. Mon plafond était noir, j'ai dû le repeindre !, sourit-il. Le fait d'être dans un espace restreint me pousse à faire des figures proches du corps." D'un diabolo, il est passé à deux, puis trois… avec toujours la même exigence. "Je veux toujours me surpasser. J'aurais pu abandonner, mais j'ai persévéré pendant trois ans avant de jongler avec trois diabolos."

Eliott jongle avec trois diabolos ! Cela demande une vraie technicité.

Ce mental d'acier, Eliott l'a développé en se lançant des défis. "Je me lève à 5 heures du matin sept jours sur sept", explique-t-il alors que, dans le même temps, il prépare son baccalauréat au lycée privé Cours Notre-Dame à Douvres-la-Délivrande. "Le diabolo est vraiment une discipline."

De la discipline, il en faut aussi pour devenir coach sportif. Le métier qu'il rêve d'exercer. Il sait qu'à un moment donné, il faudra faire un choix, bien conscient qu'il est difficile de vivre du diabolo. "Avec la Covid-19, j'ai peut-être délaissé un peu le diabolo car je ne peux plus faire de spectacles et donner autant de cours. Ça me démange de ne plus monter sur scène ! Mais plus tard, je suis persuadé que je peux faire les deux."