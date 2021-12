Caen. Parrainage d'étudiants en droit : "On peut les emmener en audience ou leur proposer une aide alimentaire"

Cindy Boudevin est avocate à Caen et déléguée générale du bâtonnier. Elle participe au dispositif de parrainage liant le tribunal judiciaire, le barreau et la faculté de droit et mis en place il y a quelques semaines.

En quoi consiste ce parrainage ?

"Ce dispositif permet aux avocats et magistrats de parrainer des étudiants en droit puisque nous nous sommes aperçus qu'avec la crise sanitaire, la situation s'était compliquée. Certains se sentent isolés, d'autres ont du mal à suivre leurs cours à distance en raison, par exemple, d'une mauvaise connexion. On peut simplement les écouter, les conseiller sur leur avenir ou même les emmener en audience."

Comment cela se passe avec l'étudiante que vous parrainez ?

"On a fixé un rendez-vous, on a parlé des études mais aussi de la vie de manière générale et je lui ai proposé de venir à une audience. Elle n'y était jamais allée donc ça permettait de lui faire découvrir l'envers du décor. Ne serait-ce que comprendre le fonctionnement d'un tribunal, c'est plus percutant que dans le code pénal ou le code de procédure pénal."

Quel est l'avenir pour ce dispositif ?

"Pour l'instant, c'est une page vierge. Ce parrainage peut prendre la forme que chaque magistrat, avocat ou greffier, estime utile. Certains peuvent proposer par exemple des aides alimentaires face à la précarité. Les champs d'action sont très larges et on aimerait garder ce dispositif sous cette forme à l'avenir et au moins le continuer lors de la prochaine rentrée universitaire. Nous envisageons ensuite de présenter de manière plus officielle ce dispositif, en amphi si possible, et de pérenniser ce type de parrainage."