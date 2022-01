Mini-cake d’agneau aux olives et courgettes



Pour 4 personnes

Temps de préparation : 6 mn

Temps de cuisson : 15 mn



150 g de petits dés d’agneau (épaule ou gigot)

1 courgette

250 g de farine

4 œufs

1 sachet de levure

5 cl d’huile d’olive

10 cl de lait

80 g d’olives noires ou vertes

30 g d’emmental râpé

Sel et poivre



Préchauffer le four à 180°C (th 6).

Saisir 2 minutes les dés d’agneau à feu vif avec un filet d’huile d’olive, avec la courgette coupée en dés de même taille (environ 1 cm). Saler, poivrer.

Dans un saladier, mélanger à l’aide d’un mixer la farine, les œufs, la levure, l’huile, le lait, puis ajouter les olives hachées grossièrement, l’emmental et la préparation agneau-courgette.

Remplir aux 3/4 des petits moules beurrés et farinés.

Enfourner pendant 15 minutes. Piquer avec une aiguille pour vérifier la cuisson.



Astuce du chef : vous pouvez remplacer l’emmental par des crottins de chèvre.