Football (National 2). David Giguel (FC Rouen) : "C'est reparti pour quatre mois intenses "

David Giguel, l'entraîneur du FC Rouen, est pressé de retrouver le championnat de N2. Et cela commence dès le samedi 6 mars pour les Diables Rouges.

David, on vous imagine heureux de retrouver la compétition de N2 ?

C'est une super nouvelle, on attendait depuis longtemps ! On a eu l'intermède Coupe de France qui nous a permis de goûter de nouveau à la compétition. On sera dans une certaine forme de continuité par rapport aux deux derniers matchs de Coupe et ça va nous permettre de donner un sens à nos entraînements qui, sans compétition, restent avec un goût d'inachevé. Donc là, on va vraiment repartir pour quatre mois qui vont être intenses.

Après cette annonce, la motivation doit être plus que présente au sein du groupe…

Tout le monde attendait cette décision avec impatience, donc tout le monde va être très, très motivé à l'idée de se retrouver en mode compétition et à aller chercher des points chez nos adversaires.

La FFF a validé un tout nouveau format pour cette reprise de championnat. Qu'en pensez-vous ?

On prend ! Ce ne sera pas un vrai championnat car, quand tu débutes un vrai championnat, tu sais que tu auras 14 matchs aller, 14 matchs retour. Là, il manquera des matchs, mais bon… Comme ce sont des circonstances exceptionnelles, c'est bien d'avoir trouvé, malgré tout, un format qui nous permette de jouer jusqu'en juin.

Vous pensez qu'il y avait une meilleure solution que celle-ci ?

Peut-être qu'on aurait pu caser tous les matchs de championnats puisqu'il restait, je crois, 17 ou 18 week-ends, il aurait fallu jouer deux ou trois matchs dans la semaine, mais bon. La priorité était qu'on rejoue et qu'on réussisse à mettre en place une formule qui permette d'avoir de la complétion dans un premier temps et des classements en fin de saison.

Dans quel état physique sont vos joueurs ?

On avait déjà fait pas mal de travail athlétique, même si on ne s'entraînait pas tout le temps en mode collectif. Maintenant, on sait contre qui on va jouer, donc c'est ce qui est intéressant. On ira à Blois le 6 mars, On sait de quelle équipe on doit étudier les points forts et les points faibles. Les contenus d'entraînement seront mis en place par rapport à ça. Le point principal, c'est que maintenant, on sait désormais qui on va jouer chaque week-end. Les semaines seront plus faciles à mettre en place.

Malgré la défaite en Coupe de France, il y a quand même eu de bonnes choses, c'est prometteur pour la suite…

Il y a eu des bonnes choses dans les deux matchs Vire et QRM. On a eu des bonnes synchronisations, les gars étaient dedans d'un point de vue mental. Malgré le fait qu'on ait perdu contre QRM (1-0), il y a des enseignements positifs à tirer de ces deux rencontres. On a vu ce qui allait, ce qui allait un peu moins, donc les semaines qui arrivent vont nous permettre de continuer à nous améliorer et j'espère arriver en pleine possession de nos moyens contre Blois.

Arrivez-vous à vous projeter pour la suite du championnat ?

L'objectif, c'est de prendre des points à Blois. Je crois que la nouvelle formule ne permet pas de se projeter sur du trop long terme. Etre performants, mettre en place nos principes de jeu, réussir à contrecarrer les plans adverses. Tout mettre en œuvre pour prendre des points. Et faire ainsi, de match en match.

Aujourd'hui, je ne me projette pas plus loin que Blois. Selon le nombre de points qu'on aura pris à Blois, on verra comment on s'orientera pour aller à Sainte-Geneviève.