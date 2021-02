Rouen. Fermeture du Panorama XXL en septembre, quel avenir pour le site ?

Que faire de la vaste place que laissera le Panorama XXL ? Alors que sa fermeture définitive, prévue pour le mois de septembre, sera suivie de sa déconstruction, la Métropole Rouen Normandie (MRN) lance une consultation auprès des habitants. Plus de 800 m2 seront laissés libres après la déconstruction de la rotonde et des containers adjacents. Cette dalle "comporte l'avantage d'être une vaste surface plane permettant d'accueillir de nouvelles activités". "Un lieu de vie, de rencontre et de culture à quelques mètres de la Seine", imagine le président de la MRN, Nicolas Mayer-Rossignol.

La consultation se tient jusqu'à début juin sur le site de la Métropole, puis des ateliers participatifs seront proposés.

Au mois de mars, un atelier créatif sera également mis en ligne pour "dessiner la dalle de demain" sur un fond de plan vierge téléchargeable directement sur le site. Deux ateliers citoyens participatifs permettront ensuite d'échanger plus précisément sur les attentes des habitants et les aménagements envisageables.

Enfin, début juin, une réunion de restitution sera organisée pour présenter le projet issu de ce dialogue citoyen.