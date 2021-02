Sud-Manche. Rupture de stock : les ateliers de l'entreprise Chéreau à l'arrêt

Un composant vous manque et tout est à l'arrêt. Les ateliers du fabricant de semi-remorques Chéreau vont rester fermés, les lundi 8 et mardi 9 février, à Avranches et Ducey. En cause, une rupture de stock sur un composant électronique, acheminé depuis le Royaume-Uni, indispensable à la fabrication des camions. L'entreprise affirme avoir affrété des "taxis pour aller récupérer ces composants, mais ça n'a pas suffi". Chaque jour d'arrêt total coûte plus d'un million d'euros à l'entreprise.