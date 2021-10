Orne. Pénurie de vaccins : la colère de Christophe de Balorre

Mercredi 20 janvier, le centre de vaccination contre la Covid-19 du Centre hospitalier intercommunal d'Alençon a dû fermer, faute de doses, sur injonction de l'Agence régionale de santé. D'où la réaction désabusée du président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre, très en colère : "Il y a un an, l'État qui n'avait pas de masques, nous a demandé d'en faire, mais aujourd'hui, il dit qu'il ne faut plus les porter… Et maintenant, il n'y a plus de vaccins dans l'Orne." Et l'élu de poursuivre : "Le ministre de la Santé annonce des millions de vaccins et envoie ses représentants dans les quatre coins du département de l'Orne pour rassurer la population… mais derrière, c'est le néant !" Il dénonce : "L'État est en dessous de tout."