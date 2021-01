Handball. La JS Cherbourg peut-elle prétendre à la Starligue ?

La JS Cherbourg est actuellement 1re du classement général de Proligue, avec Saran. Entretien avec l'entraîneur Frédéric Bougeant.

Une montée en Starligue sera-t-elle

envisageable financièrement ?

"Il y a une marge de progression marketing assez exceptionnelle sur le territoire, avec des grands groupes, absents aujourd'hui, qui pourraient nous accompagner sur un projet Lidl Starligue. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui le sponsoring classique s'essouffle et il faut être capable de mettre en place de nouvelles actions, par des interventions en entreprise sur le bien-être via le sport notamment... On y travaille."

Pensez-vous que la JSC peut être

au niveau des équipes de Starligue ?

"Ça paraît difficile, il y a un véritable écart, il faut être lucide et pragmatique. Maintenant, la période de janvier est intéressante sur plusieurs plans, car nous sommes obligés d'élever notre niveau de jeu, dans le cadre de la préparation. C'est intéressant aussi de s'évaluer et de créer du lien avec des clubs de Lidl Starligue. Ça permet de gagner du temps sur une structure de très haut niveau pour pouvoir s'adapter très vite en cas de montée."

La salle Chantereyne, en l'état actuel, peut-elle être un frein à une potentielle montée ?

"Sur le plan de l'accessibilité, de l'hospitalité pour les partenaires, des retransmissions TV, la salle Chantereyne génère pas mal de contraintes. Mais Ivry par exemple n'a pas une grosse salle. Ici, il y a une très grosse ambiance, avec l'un des meilleurs publics français, Starligue et Proligue confondus. Dans le cadre d'une montée, ça me va bien, dans un premier temps, d'avoir un bastion aussi difficile à pénétrer pour les adversaires."

La JS Cherbourg affrontera deux équipes de Starligue à domicile, Dunkerque et Cesson-Rennes, les vendredi 22 janvier et dimanche 24 janvier, et se déplacera le 29 janvier à Angers (Proligue), avant le retour du championnat face à Nancy le vendredi 5 février.