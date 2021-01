Mortagne-au-Perche. Pas de procès pour l'ex-sous-préfet, le collectif du droit des femmes indigné

Le collectif ornais du droit des femmes est indigné. Fin novembre 2020, le sous-préfet de Mortagne-au-Perche Gilles Armand s'était rendu coupable de violences conjugales et avait blessé sa compagne. Il avait alors été placé en garde à vue et suspendu de ses fonctions. Mais la justice a choisi de lui éviter le tribunal, "ce qui est scandaleux" s'indigne désormais le collectif du droit des femmes de l'Orne, qui interroge : "Suffit-il d'être puissant pour échapper à la justice ? Encore une fois, l'impunité des agresseurs nous sidère." Le collectif ornais demande des poursuites judiciaires, garantissant un procès pour violences conjugales, et réaffirme "son entière solidarité avec toutes les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes".

