Noël 2020. Emmanuel Macron s'engage contre l'abandon des animaux

C'est sans doute la première fois dans l'histoire de la République française que le chien du Président en exercice adresse un message à la Nation. Dans la soirée du mardi 22 décembre 2020, le compte Instagram officiel d'Emmanuel Macron a publié un message vidéo de Nemo, le chien du couple présidentiel depuis 2017.

Un plan contre l'abandon

A la veille de la fête de Noël, le chien du Président encourage les Français à adopter un animal de compagnie. Il rappelle que 100 000 animaux sont abandonnés chaque année. Il annonce surtout la mise en place d'un plan inédit contre l'abandon doté de 20 millions d'euros. Emmanuel Macron, par la voix de son chien, indique l'aide aux refuges et associations, la création d'un certificat de sensibilisation, un meilleur encadrement de la vente des animaux sur Internet, l'accès aux soins vétérinaires facilités pour les personnes les plus démunies et des sanctions plus fortes pour la maltraitance animale.

Actuellement à l'isolement à La Lanterne, un pavillon de chasse situé à Versailles et utilisé comme résidence d'Etat, Emmanuel Macron adresse un signal fort aux défenseurs de la cause animale.