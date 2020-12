Près de Fécamp. La méthode Thalasso bain bébé pour détendre le nourrisson

Au cœur du pays de Caux, Anne-Sophie Maréchal, 30 ans, vient d'installer son cabinet de soin et d'accompagnement périnatal à Valmont. Cette auxiliaire puériculture de formation propose du massage pour bébé, de la réflexologie, du massage grossesse, ainsi que de l'accompagnement au deuil prénatal, à l'allaitement ou encore au portage. Anne-Sophie Maréchal s'est surtout spécialisée dans la Thalasso bain bébé. Une méthode toute en douceur pour le bain des nourrissons, mise au point il y a 10 ans par Sonia Krief, une auxiliaire de puériculture. Depuis un an, cette professionnelle de la petite enfance a créé une école pour former à sa technique. Elle concerne les nouveau-nés de 0 à 4 semaines.

La Thalasso bain bébé permet de recréer du lien entre l'enfant et les parents (surtout après une césarienne). Il s'agit de détendre le bébé grâce à l'eau. Anne-Sophie Maréchal l'assure, "après une séance, le bébé est plus calme et son sommeil s'améliore". Sur la pointe du Caux, au moins deux autres professionnels dispensent cette Thalasso bain bébé de Sonia Krief (à Gerville et Le Havre).