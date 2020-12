Calvados. Un cas de grippe aviaire détecté, une zone de contrôle instaurée

Un cas de grippe aviaire a été détecté mercredi 2 décembre, sur la commune de Meuvaines, sur le cadavre d'un canard de l'espèce Tadorne de Belon. Cette maladie, qui ne peut pas se transmettre à l'homme et touche exclusivement les volatiles, est très contagieuse entre ces derniers. "Afin de protéger la filière avicole, un arrêté préfectoral a été pris jeudi 10 décembre, afin d'instaurer une zone de contrôle temporaire sur la commune de Meuvaines ainsi que sur 14 communes situées dans un rayon de 5 kilomètres du lieu où a été découvert le cadavre du canard contaminé", a indiqué la préfecture.

Les communes concernés sont : Arromanches-les-Bains, Asnelles, Bazenville, Colombiers-sur-Seulles, Crepon, Creully-sur-Seulles, Graye-sur-Mer, Ponts-sur-Seulles, Le Manoir, Meuvaines, Ryes, Saint-Come-de-Fresne, Sainte-Croix-sur-Mer, Tracy-sur-Mer et Ver-sur-Mer.

Une réglementation jusqu'au 23 décembre

Dans cette zone, les propriétaires de volailles d'élevage doivent désormais confiner ou protéger, par des filets de protection, les volailles et oiseaux captifs.

Les déplacements de volailles et d'oiseaux captifs sont réglementés et limités au strict nécessaire, la vente d'œufs est soumise à déclaration auprès de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations), la présentation de volailles et d'oiseaux sur les foires et marchés est interdite, l'introduction de gibier à plumes est interdite, y compris les faisans, et la chasse au gibier d'eau est strictement interdite sur l'intégralité de cette zone.

Cet arrêté s'applique jusqu'au mercredi 23 décembre 2020 a minima, en fonction de la situation.

De plus, tous les élevages professionnels feront l'objet d'une visite par des vétérinaires afin de s'assurer de la bonne santé des animaux.