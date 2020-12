Normandie. L'Orne dans ma poche : de nouveaux services disponibles sur l'application

L'application gratuite L'Orne dans ma poche fait peau neuve et propose depuis peu de nouveaux services. Désormais, il est possible, via cet outil numérique, de trouver les producteurs proches de son domicile, d'acheter chez les commerçants par le site internet www.orne-achats.fr et enfin de calculer le rayon de 20 kilomètres autour de chez soi pendant le confinement.

L'application, téléchargée près de 24 500 fois, est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store.