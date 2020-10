Basket. La fédération française gèle la plupart de ses championnats

Les dernières mesures prises par le gouvernements dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 continuent de nécessiter des décisions dans les différentes fédérations sportives. Après avoir communiqué de manière générale, la fédération française de basket a précisé lundi 26 octobre ses décisions.

Première division impactée pour les clubs de Normandie : la Nationale 1 féminine. "Après analyse, les rencontres sont automatiquement reportées à compter de ce jour, nous vous préciserons la durée de ces reports automatiques en fonction des arrêtés préfectoraux de chaque territoire, en cours de diffusion", précise la missive adressée aux clubs. Traduction : l'US La Glacerie (Manche), Le Havre Aplemont (Seine-Maritime), l'UBCU Alençon et le CB Ifs (Calvados) sont officiellement au repos forcé.

Seuls les clubs de Rouen et Evreux (Pro B), Mondeville Basket (Ligue 2 féminine) et du Caen Basket Calvados et de St-Thomas Le Havre (N1 Masculine) poursuivent leurs championnats.

En N2 et N3

Dans les divisions N2 et N3, et dans les poules à 12 équipes, si cinq d'entre elles sont impactées et dans les poules à 14, si six d'entre elles sont impactées par la fermeture des salles et le couvre-feu, alors "les journées de compétition seront automatiquement reportées jusqu'à la fin des fermetures de salle, durée suivie d'un délai de 12 jours supplémentaires pour permettre une réathlétisation et la reprise de l'entraînement avant de disputer une rencontre". Là encore, la traduction est claire : en N2M, le club de Gravenchon (Seine-Maritime) est concerné, comme Mondeville "B", Le Havre "B", Douvres en N2F mais aussi tous les clubs normands évoluant en N3, autant chez les hommes que chez les dames. Notez que les championnats Jeunes Élites sont également concernés.

Reste désormais à ce que la Ligue de Normandie de Basket s'exprime sur ses championnats régionaux adultes et leur avenir proche. Les championnats et activités jeunes pourraient quant à eux être maintenus.