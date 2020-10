Boxe (Championnat d'Europe). Maxime Beaussire face à son destin au Palais des Sports

203 jours. Voilà le temps que Maxime Beaussire aura dû patienter pour enfin affronter Matteo Signani pour le compte du championnat d'Europe des poids moyens. Une éternité, crise de la Covid-19 oblige. Des aléas qui n'ont pas entamé la détermination du pugiliste normand pour affronter l'Italien, tenant du titre. "Ma motivation a été décuplée, assure-t-il. On a mis tout en place pour que ce soit un succès, je veux être au top. J'arrive à maturité technique et physique." Ce combat, il s'annonce d'ailleurs assez épique. D'un côté, la fougue du "Conquérant" normand, de l'autre, l'expérience du Transalpin, âgé de 40 ans. "On va mettre beaucoup d'intensité d'entrée de combat, prévient le Manchois. Personnellement, le but est de le mettre KO et je travaille dur pour ça. Nos styles, à Signani et moi, font qu'il n'y aura pas de round d'observation. Quand la cloche sonne, c'est parti, je ne lâcherai rien." Mais au-delà d'un succès qu'il considère comme "obligatoire", c'est bien d'un vrai virage dont il s'agit : "C'est le tournant de ma carrière, de toute évidence." Rien de moins.