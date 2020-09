Caen. La chanteuse Daysy cartonne avec Du Like,son premier titre en solo

On l'avait quittée en mars dernier, alors qu'elle s'apprêtait à entamer plusieurs concerts en première partie de Morcheeba. La Caennaise Daisy Berthenet, alias Daysy, n'aura finalement pas eu l'occasion de voir briller son nom en lettres rouges sur la façade de l'Olympia. Comme l'ensemble de la tournée, ce tour de chant parisien a été annulé en raison du confinement.

Passer en radio,

"la concrétisation d'un rêve"

"On y a pourtant cru jusqu'à la dernière minute", se souvient la chanteuse, contrainte de se confiner sans son complice Léo Chatelier, avec qui elle formait depuis plusieurs années un duo. "La musique, c'est pour moi un moyen de gérer les émotions fortes", note la jeune femme de 29 ans. Alors que le monde s'arrête face à la pandémie, elle compose plusieurs titres d'affilée, en français, sur des thématiques plus personnelles. "On s'est rendu compte, Léo comme moi, que c'était la naissance de mon projet solo." C'est un reportage sur le tourisme de masse qui inspire Daysy pour son premier titre, baptisé Du like. Une "auto-critique", qui évoque l'environnement, l'injonction du paraître ou l'impact des réseaux sociaux : "tu ne peux pas engloutir ta vie dans un téléphone ou laisser un téléphone engloutir ta vie. Nous avons tous une responsabilité dans la manière dont on consomme, on voyage…", éclaire la chanteuse. La chanson s'accompagne d'un clip soigné à base de collages papiers, élaborés par la créatrice Mélody Thomasson et animés par Alex Fort. La vidéo a nécessité des mois de préparation. En quelques jours, elle atteint près de 400 000 vues sur YouTube. "J'ai l'impression de tout dévoiler, c'est moi à 100%", raconte Daysy, qui bénéficie de retours "très bienveillants. Les gens sont sensibles au message, à la démarche artistique. C'est chouette". Du like est aussi diffusée en radio. "C'est comme si ce n'était pas tout à fait vrai. C'est la concrétisation de beaucoup de travail… et d'un rêve aussi", sourit l'artiste.

Un album est en préparation. Et si Daysy vogue désormais seule, Léo n'est jamais bien loin, à l'arrangement des titres. "C'est la première personne avec qui j'ai fait de la musique, nous sommes amis. C'est à lui que j'ai envie de faire confiance pour pousser les morceaux jusqu'au bout." Dans son entourage artistique, Daysy peut aussi compter sur son label, son tourneur et sa manageuse, qui a d'ailleurs travaillé avec un certain Vianney. "Je me sens très chanceuse de les avoir, surtout dans une période compliquée comme celle là. J'ai encore le droit de rêver !"