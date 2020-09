Alençon. Covid-19 : les étudiants se font dépister "pour leurs proches"

Depuis mardi 15 septembre, une opération de dépistage de la Covid-19 est destinée aux étudiants et professeurs du pôle universitaire d'Alençon. Il s'agit de tests préventifs, chacun étant libre de s'y rendre ou non. Les résultats sont fournis entre 24 et 48 heures. L'infirmerie permet de réaliser 100 tests par jour. Dans la matinée du mercredi 16 septembre, plus d'une cinquantaine de tests a été réalisée. Un chiffre qui s'explique par l'inquiétude des jeunes face à l'augmentation du nombre de cas positifs.