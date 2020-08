Cherbourg-en-Cotentin. Trois mines de la Seconde Guerre mondiale neutralisées

Trois mines historiques ont été découvertes au large de Cherbourg-en-Cotentin, les mercredi 12 et mardi 18 août 2020. Une première mine de fond allemande, datant de la Seconde Guerre mondiale, a été découverte par le Chasseur de mines tripartite (CMT) Sagittaire, qui "a procédé à son contreminage le dimanche 16 août 2020 à environ 8 nautiques (15 km) au nord de Cherbourg. La munition représentait 1 250 kg d'équivalent TNT", précise la préfecture de la Manche et de la Mer du Nord ce jeudi 20 août. A l'origine, le navire était déployé en Manche du 10 août au 19 août, pour surveiller notamment les accès des principaux ports de commerce afin de permettre aux bateaux de circuler librement.

Deux jours plus tard, le CMT Sagittaire découvre, puis neutralise deux mines anglaises de type Mark datant de la même époque, soit 600 kg d'équivalent TNT.

En 2019, les plongeurs démineurs de la Manche et les chasseurs de mines de la Marine nationale ont détruit 1 786 engins historiques (en mer et sur l'estran), soit plus 19 tonnes d'équivalent TNT.

