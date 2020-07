Maniquerville. Usine de méthanisation dans une ferme : le projet fait débat

Des grues, des tas de terre à 200-300 mètres de leur domicile. C'est ce que perçoivent, en ouvrant les volets, des habitants de Maniquerville (Seine-Maritime), un village de 400 habitants dans le Pays de Caux. Il s'agit de travaux visant à construire une usine de méthanisation. Projet porté par Delphine Cousin et son mari, un couple d'agriculteurs. "On va ainsi collecter nos propres fumiers et des cultures intermédiaires que l'on va mettre en fermentation. On va les transformer en gaz, qui sera injecté dans le réseau local à Maniquerville et qui servira de gaz vert à l'agglomération. Ça permettra par la suite de convertir notre exploitation en agriculture biologique en étant autonome en fumier et en engrais. Plus besoin de faire venir des engrais synthétiques". Un collectif monté par une douzaine de riverains s'y oppose. Ils dénoncent le manque de concertation. "Pour les membres du collectif, il est clair qu'il n'y a eu aucune communication sur le projet par rapport à ce que ça représente au niveau des dimensions, notamment", lance Laurent Guérault, dont l'habitation se trouve à proximité de la future usine de méthanisation. Delphine Cousin se défend. "Il y a eu une réunion de travail récemment avec des représentants de la collectivité et de la chambre d'agriculture pour apporter des réponses aux questions posées par les riverains. Une agence de communication nous a aussi fait un site internet pour présenter le projet et son évolution. De plus, on a distribué dans le village des flyers sur lesquels figurait l'adresse du site pour montrer ce qu'on allait faire". "Une carte postale avec un dessin d'enfant, vous voulez dire", coupe court Laurent Guérault. "Cela n'avait rien à voir avec une information sur la construction d'une usine sur un hectare. Et puis, le permis de construire a été affiché à l'intérieur de la mairie. Une mairie qui est peu ouverte dans la semaine. Il y a eu également les deux mois de confinement. Ce n'était pas accessible à tous".

Des nuisances pour les riverains ?

"Si le méthaniseur fonctionne bien, il n'y aura pas de nuisances", avance Delphine Cousin. Du fumier, ça sent mauvais, ça sent déjà mauvais actuellement les jours où on vide les stabulations et quand on fait l'épandage. On n'aura plus de tas de fumier au bout des champs quand l'usine sera en service. Le fumier sera stocké pour le méthaniseur. Il n'y aura pas d'odeurs, pas de risques sanitaires et pas de problèmes pour l'environnement. On est sur la zone de captage en eau potable d'Yport. On va donc avoir des restrictions très importantes sur les produits phytosanitaires". "Ce n'est pas un gaz vert", rétorque Laurent Guérault.

"Je m'appuie sur la position de 22 scientifiques, et notamment sur ce qu'exprime le physicien Daniel Chateigner, qui dit : "A la sortie du méthaniseur, vous avez ce qu'on appelle le digestat. Ça représente 90 % de la masse entrante. Les 10 % restants sont du gaz et dans ces 10 %, il y a 60 % de méthane. Finalement, le système est très peu efficace. Il y a le digestat solide et le digestat liquide. Le digestat liquide c'est principalement de l'eau ammoniacale à faible concentration et à fort PH. Un PH qui est trop fort pour que n'importe quel micro-organisme puisse vivre correctement et ça, on va l'épandre. Et cette eau ammoniacale est constituée d'ions à base d'azote et on nous vend cet azote comme étant un bon substituant aux engrais chimiques. Mais, ce n'est pas vrai".



"On ira jusqu'au bout", affirme Laurent Guérault, qui souhaite l'annulation du projet. "Ma maison, comme celle des autres habitants, a perdu de sa valeur : entre 25 et 30 % selon les estimations des experts immobiliers. Je souhaite vendre mon bien et partir dans une autre région. Mais, est-ce qu'il y aura des visites ?" Pour cette raison, Laurent Guérault compte attaquer en justice la mairie et le porteur du projet.