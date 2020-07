People. Un Saint-Lois et une ex-miss France parents d'un petit Andrea

Mercredi 8 juillet, Valentin Léonard et Rachel Legrain-Trapani ont annoncé sur leurs comptes Instagrams respectifs la naissance de leur fils, Andrea.

Le mannequin originaire d'Agneaux près de Saint-Lô et l'ancienne Miss France ont partagé leur bonheur sur un cliché où l'on voit le nouveau-né, posé sur la poitrine de sa mère, et la main de son père, facilement reconnaissable avec ses tatouages. Le petit Andrea Léonard devient donc probablement le plus jeune people normand !