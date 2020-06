Eure. Démantèlement d'un vaste réseau de machines à sous illégales

Ils avaient implanté illégalement des dizaines de machines à sous en région parisienne, dans l'Oise et l'Eure pour un chiffre d'affaires annuel avoisinant le million d'euros : un vaste réseau vient d'être démantelé par les enquêteurs des courses et jeux, a-t-on appris de source policière ce vendredi 26 juin.

80 commerces concernés

Cafés, salons de thé ou de coiffure. Un réseau criminel piloté par des malfaiteurs d'origine turco-kurde assurait le placement, l'installation et l'entretien de ces jeux d'argent dans près de 80 commerces de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de l'Oise et de l'Eure, a rapporté une source policière.

Une "équipe de gros bras était également chargée de s'assurer que les commerçants acceptent de rester dans le réseau", a-t-on commenté de même source. Ce business illégal était particulièrement lucratif, puisque le chiffre d'affaires annuel du réseau est estimé à un million d'euros.

Chargés d'une enquête débutée à l'automne 2019 et menée par la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) de Paris, les enquêteurs du service central des courses et jeux ont procédé, les 16 et 23 juin, à un vaste coup de filet aboutissant à 35 arrestations et une vingtaine de perquisitions. Les suspects sont âgés de 25 à 55 ans.

25 machines saisies

25 machines, 80 000 euros, plusieurs véhicules et une arme de poing ont pu être saisis lors de ces deux opérations associant des services centraux de la police judiciaire, des services territoriaux de la sécurité publique et de la gendarmerie.

Au total, 14 suspects ont été mis en examen. Ils sont poursuivis pour "installation et exploitation en bande organisée d'appareils de jeux interdits", "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement" et, pour certains, "blanchiment et abus de biens sociaux".

Avec AFP.